Buenos Días Perú

15/10/2026

El Agustino: sicarios acribillan a sujeto en la puerta de su restaurante inaugurado hace un mes

Los familiares auxiliaron al hombre e inmediatamente lo trasladaron en una camioneta de los vecinos al hospital Hipólito Unanue. Los médicos confirmaron su fallecimiento.



Un hombre de 39 años fue asesinado a balazos en la puerta de su restaurante, ubicado en el distrito de El Agustino. Se desconoce si el ataque está relacionado con un presunto caso de extorsión o un ajuste de cuentas.

La víctima, identificada como Luis León, hace solo un mes inauguró su negocio en la cuadra uno de la calle Incahuasi. El hombre también alquilaba un cuarto en el mismo inmueble, donde vivía junto a su familia.

LE DISPARARON TRES VECES

El ataque se registró anoche, cuando la víctima ingresaba al inmueble. En ese momento, un hombre y una mujer que se desplazaban en una moto lo interceptaron y le dispararon en tres oportunidades y luego huyeron.

Los familiares auxiliaron al hombre e inmediatamente lo trasladaron en una camioneta de los vecinos hasta el hospital Hipólito Unanue. Sin embargo, los médicos únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.


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