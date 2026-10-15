Señor de los Milagros recibe importante reconocimiento del Parlamento Andino

La entrega oficial se realizará el domingo 18 de octubre durante uno de sus recorridos procesionales por el Centro Histórico de Lima.

La procesión del Señor de los Milagros fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina, esta medida fue aprobada por el Pleno del Parlamento Andino, quién tomó la decisión durante las sesiones ordinarias realizadas en Barranquilla, Colombia, y busca destacar el valor histórico, cultural y espiritual de una de las manifestaciones religiosas más importantes del Perú.

La iniciativa fue impulsada por la vicepresidenta del organismo supranacional, Maali Del Pomar, junto con la representación peruana que a través de un comunicado informó que esta declaratoria busca reconocer la trascendencia de la devoción al Cristo Moreno en mas de 22 países.

La festividad constituye una expresión de fe, identidad y unión entre comunidades, y cuenta con el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación desde 2005. Cada año, miles de fieles acompañan las procesiones en honor al Señor de los Milagros, una tradición que forma parte de la identidad religiosa y cultural de los peruanos.

RECONOCIMIENTO A LA HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Maali Del Pomar entregará oficialmente la resolución a la Hermandad del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre, durante el recorrido procesional del Cristo Moreno por las calles del Centro Histórico de Lima.

Este reconocimiento pone en valor la continuidad de una celebración que se transmite de generación en generación.

FE Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Por otro lado, el Parlamento Andino señaló que esta declaratoria busca contribuir a la protección y valoración de una tradición religiosa que fortalece los vínculos entre los pueblos de la región.