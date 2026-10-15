¡Lucharon contra el oleaje! Pescadores salvan a adolescente en playa de Ventanilla

La emergencia generó momentos de tensión entre los bañistas y familiares que presenciaron las maniobras para sacar a la adolescente del agua.

Una adolescente fue rescatada por un grupo de pescadores artesanales que evitaron que siga siendo arrastrada por el mar en la playa Bahía Blanca , ubicada en el sector 41 de Pachacutec, en el distrito de Ventanilla, Callao.

Según las imágenes registradas durante la emergencia, los pescadores sujetaron a la adolescente y la mantuvieron a flote con ayuda de una boya a pesar de las fuertes corrientes y el intenso oleaje. La situación generó momentos de angustia entre los bañistas y los familiares de la menor, quienes presenciaron el incidente.

Con el apoyo de una soga lanzada desde el muelle, los hombres lograron retirar cuidadosamente a la menor del agua y trasladarla hacia una zona segura.

PESCADORES LOGRARON SACARLA DEL MAR

Los pescadores se mantuvieron junto a la menor mientras intentaban mantenerla a flote. Con la ayuda de una boya y una soga proporcionada desde el muelle, consiguieron acercarla hasta un lugar donde pudiera ser retirada del agua sin mayores dificultades.

Asimismo, la adolescente fue recostada sobre una superficie mientras intentaba auxiliarla. Las imágenes muestran los momentos de tensión que se vivieron durante la emergencia, mientras los testigos esperaban que la menor se encontrara fuera de peligro.

ALERTAN SOBRE LOS RIESGOS DEL FUERTE OLEAJE

Por otro lado, ante esta situación, se recomienda a la población respetar las indicaciones de las autoridades, prestar atención a las advertencias sobre el estado del mar y evitar ingresar al agua cuando existan condiciones peligrosas.