Hospital Cayetano Heredia no garantiza fecha para operar a joven con intensos dolores

Ante las dificultades para caminar, la familia pidió al ministro de Salud, Luis Dyer, que intervenga para facilitar la operación y evitar que la paciente continúe esperando.

Tras ser sometida a una operación debido a los intensos dolores que presentaba, Ariana Heydi Morales Malasquez, una joven estudiante de enfermería solicitó que le retiren los tornillos que le colocaron en el tobillo derecho durante la intervención realizada en el Hospital Cayetano Heredia.

Sin embargo, el centro de salud, perteneciente al Ministerio de Salud (Minsa), no le ha garantizado una fecha para la intervención. Aunque se le ha señalado el próximo 10 de diciembre como una posible fecha, hasta el momento no hay nada confirmado. “En el Cayetano Heredia nos dijeron eso, el doctor que [me dijo que] se realizaría el 10 de diciembre, pero no es nada seguro y que es posible que me reprogramen para otro día o ya para el siguiente mes, que sería en enero”, indicó.

FUE OPERADA CUANDO TENÍA 16 AÑOS

Según declaraciones brindadas a RPP, la joven fue sometida a una intervención quirúrgica a los 16 años, luego de sufrir un accidente en el colegio mientras realizaba Educación Física. Como parte del procedimiento, le colocaron placas y tornillos en el tobillo derecho.

Ocho años después, específicamente en julio de este año, comenzó a presentar intensos dolores que la llevaron a consumir medicamentos diariamente.

HIZO UN LLAMADO AL MINISTRO DE SALUD

Por otro lado, ante su complicada situación, la joven hizo un llamado al ministro Luis Dyer para que su operación pueda realizarse lo antes posible. “Ella no puede caminar, está ahí con su bastón o su silla de ruedas, que yo la tengo que llevar. Es lo único que le pido al señor ministro, como papá, si es papá, por favor, es lo único que le pido, por favor”, manifestó.