¡Compra directo del productor! MIDAGRI organiza feria de alimentos por el Día Mundial de la Alimentación

¡Del campo a tu mesa! Este viernes 16 de octubre, las familias limeñas tendrán la oportunidad de comprar alimentos frescos y nutritivos directamente de sus productores, a precios de venta directa y sin intermediarios. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) realizará una feria por el Día Mundial de la Alimentación, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en la explanada de su sede principal ubicada en el distrito de Jesús María, al frente del hospital Rebagliati. El ingreso será gratuito.

La jornada reunirá a 22 productores, quienes ofrecerán una gran variedad de alimentos procedentes de diversas regiones del país, entre ellos frutas de estación, papas nativas frescas y procesadas, café, cacao y sus derivados, algarrobina, miel, polen, jalea real, hortalizas, legumbres y quinua.

Los visitantes también podrán encontrar huevos de corral, queso de cabra, productos cárnicos, conservas de pescado, mermeladas y galletas enriquecidas con nutrientes, entre otros productos de la agricultura familiar.

Esta iniciativa busca acercar la producción del campo a los consumidores, promover el consumo de alimentos nacionales y generar nuevas oportunidades comerciales para los pequeños productores, mediante espacios de venta directa que contribuyan a mejorar sus ingresos.

La actividad es organizada por el MIDAGRI en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como parte de las acciones por el Día Mundial de la Alimentación, con el propósito de promover el acceso a una alimentación variada y nutritiva y destacar el aporte de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria del país.

Día Mundial de la Alimentación

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, fecha que recuerda la fundación de la FAO en 1945 y busca generar conciencia sobre la lucha contra el hambre y la importancia de garantizar el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.

Este año, bajo el lema "Innovar hoy para nutrir mañana", la fecha destaca la importancia de combinar la innovación, la tecnología y los conocimientos tradicionales para fortalecer los sistemas agroalimentarios y avanzar hacia una alimentación más saludable y sostenible.

La celebración coincide, además, con el Año Internacional de la Agricultora 2026, que reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la producción, transformación y comercialización de alimentos.

En ese contexto, el MIDAGRI promueve espacios comerciales que permiten visibilizar la diversidad de la producción nacional y reconocer el esfuerzo de miles de familias agricultoras que contribuyen diariamente al abastecimiento de alimentos para los hogares peruanos.

DATOS DE LA FERIA

• Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

• Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

• Lugar: explanada de la torre Salaverry del MIDAGRI, Jesús María.

• Ingreso al público: jirón Húsares de Junín 1269, Jesús María.

• Ingreso: gratuito.

¡Este viernes, el campo peruano llega al MIDAGRI! Ven a comprar directamente a nuestros productores, lleva a casa alimentos frescos y nutritivos y disfruta de la riqueza de nuestra tierra. ¡Te esperamos!