Ministro Vinelli anuncia meta de alcanzar dos millones de hectáreas de plantaciones forestales y generar más de 200 mil empleos en diez años

El titular del MIDAGRI presentó cinco ejes estratégicos para impulsar la reforestación productiva, la industria forestal y la inversión privada.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció hoy que el Perú tiene como meta alcanzar dos millones de hectáreas de plantaciones forestales y generar más de 200 mil empleos en los próximos diez años, con el propósito de convertir al sector forestal en un motor de crecimiento económico, inversión y desarrollo sostenible.

“En los próximos diez años, tenemos previsto alcanzar dos millones de hectáreas de plantaciones forestales y generar más de 200 mil empleos, además de multiplicar el valor de los productos forestales del país”, afirmó durante la inauguración de la Expo Forestal 2026, denominada “Un nuevo motor de la economía forestal: Impulsando inversión, innovación y desarrollo de nuestros bosques”.

En su intervención, el titular del MIDAGRI presentó cinco ejes estratégicos para impulsar el desarrollo forestal del país: reforestación productiva, orientada a recuperar tierras degradadas en la Amazonía y las zonas altoandinas; industrialización forestal, para promover la transformación de la madera y las exportaciones con valor agregado; seguridad jurídica, para fortalecer los derechos y títulos habilitantes del sector; financiamiento e inversión privada, mediante incentivos tributarios, créditos de largo plazo y mecanismos de inversión público-privada; y protección y sostenibilidad, para combatir la tala ilegal, fortalecer la preparación ante incendios forestales y promover la conservación de los bosques.

Asimismo, destacó el anunciado retorno de Sierra Verde, iniciativa orientada a promover la reforestación en las zonas altoandinas y generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades. “La presidenta ha anunciado el regreso de Sierra Verde para reforestar la zona altoandina del Perú. La idea es que, en los próximos cinco años, tengamos alrededor de 50 mil hectáreas reforestadas por las comunidades altoandinas, generando empleo, ingresos y desarrollo económico”, indicó.

Inversión y empleo forestal

Como parte de los avances del sector, el ministro destacó que, a través del Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) ha desembolsado S/ 41 millones en inversiones, incentivos y asistencia técnica para 100 comunidades, organizaciones y micro, pequeñas y medianas empresas de siete regiones del país.

Estas intervenciones permitieron plantar 3,5 millones de árboles con fines comerciales, en aproximadamente 3100 hectáreas de nuevas plantaciones forestales, y generar 5000 empleos directos. Además, han beneficiado indirectamente a más de 19 mil personas.

El ministro informó también que, a través del SERFOR, el sector ha impulsado más de S/ 92 millones en proyectos y mecanismos de financiamiento destinados al manejo sostenible de los bosques, el desarrollo de plantaciones forestales y el fortalecimiento de cadenas productivas en 18 departamentos del país.

De este monto, más de S/ 24 millones se han canalizado en beneficio de más de 2400 productores, organizaciones y comunidades vinculadas a cadenas productivas como la tara, castaña, bambú, aguaje y fibra de vicuña, contribuyendo a generar mayores oportunidades económicas para las familias rurales.

Incendios forestales y restauración de bosques

El ministro también destacó las acciones que desarrolla el SERFOR para fortalecer la protección de los recursos forestales frente a los incendios.

Hasta septiembre de este año, se capacitó a 1434 brigadistas, se sensibilizó a 2327 personas y se brindó asistencia técnica a 138 trabajadores municipales para fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a los incendios forestales.

Asimismo, informó que el sector cuenta con una cartera de más de 238 proyectos viables de restauración, que representan una inversión potencial de S/ 2013 millones para recuperar más de 490 mil hectáreas y beneficiar a 3,6 millones de personas.

Expo forestal 2026: oportunidades para nuevos negocios

La segunda edición de la Expo Forestal 2026, organizada por el SERFOR, se desarrolla los días 15 y 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja.

El evento reúne a productores, comunidades, inversionistas, empresas y entidades públicas para promover nuevas oportunidades comerciales, atraer inversiones y fortalecer la competitividad de la industria forestal peruana mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.