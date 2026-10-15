Las estaciones Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate forman parte del tramo 6 del proyecto. El MTC coordina con la concesionaria para acelerar su puesta en servicio.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca adelantar la puesta en funcionamiento de tres nuevas estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, con el objetivo de ampliar la cobertura del transporte subterráneo en Lima Este. Para ello, el titular del sector, José Tangherlini, se reunió el 14 de octubre con representantes de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, a fin de coordinar acciones que permitan acelerar el cronograma de ejecución.

Las estaciones que se busca habilitar son Vista Alegre (E-25), Prolongación Javier Prado (E-26) y Municipalidad de Ate (E-27), ubicadas en el distrito de Ate, a lo largo de la avenida Nicolás Ayllón, conocida como la Carretera Central. Su incorporación permitirá extender el servicio hacia más zonas de este sector de Lima y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público.

Según informó el MTC, durante la reunión se acordó intensificar los esfuerzos para avanzar en la habilitación de estas estaciones y ampliar progresivamente la marcha blanca del servicio. Sin embargo, el ministerio no precisó cuándo comenzarán a recibir pasajeros ni cuánto tiempo se pretende reducir respecto del cronograma inicialmente establecido.

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

En cuanto al avance general del proyecto, Ositran informó en agosto de 2026 que la etapa 1B registraba un progreso promedio del 96 %, mientras que la etapa 2 alcanzaba el 91 %. La etapa 1B contempla la incorporación de once estaciones a las cinco que actualmente operan en la etapa 1A. No obstante, el avance de las obras no implica que todas estén listas para el servicio comercial, pues aún deben completarse los trabajos y sistemas necesarios para garantizar su funcionamiento.