Ate: rescatan a 82 mujeres, la mayoría extranjeras, durante operativo contra la trata de personas

En un amplio operativo, la policía detuvo a nueve integrantes de la banda criminal ‘Los Terribles’, dedicada a la trata de personas. La intervención se realizó en el local nocturno ‘Geishas’, ubicado en la avenida Santa Rosa, en el distrito de Ate.

Los detenidos cumplirían funciones de cajero, seguridad y atención en barra dentro del local; ellos fueron intervenidos bajo los alcances de la flagrancia delictiva y fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las investigaciones de ley.

CIUDADANAS EXTRANJERAS

También rescataron a 82 presuntas víctimas, la mayoría ciudadanas extranjeras: 49 ecuatorianas, 19 peruanas, nueve venezolanas, cuatro colombianas y una brasileña. Asimismo, intervinieron a 117 clientes que se encontraban en el local.

Al respecto, funcionarios de la Municipalidad de Ate señalaron que el referido local nocturno fue clausurado definitivamente, “como parte de las acciones de control y fiscalización que se realizan en todo el distrito”, informa RPP.