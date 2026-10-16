Sismo podría dejar sin agua potable al 40 % de la población en Lima y Callao

El agua potable es indispensable para realizar actividades cotidianas como cocinar, lavarse y mantener la higiene personal. Sin embargo, un terremoto de gran magnitud podría interrumpir el suministro en Lima y Callao.

Según un informe de Sedapal, un sismo de mediana intensidad podría dejar al 40 % de la población sin este servicio básico ante un posible daño de la infraestructura que afectarían las instalaciones de tratamiento, como lo es la planta Atarjea, cuya unidad opera desde 1956.

SEDAPAL CUENTA CON 433 PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Ante una eventual emergencia, Sedapal dispone de 433 puntos fijos de abastecimiento de agua potable, cuya operatividad es fiscalizada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y permitirán que los vecinos recojan agua en caso el suministro domiciliario se interrumpa.

Asimismo, se identificaron algunos problemas que requieren mantenimiento, como fugas y dificultades para accionar los dispositivos y manipular las válvulas. Además, en los sectores donde no existen hidrantes por condiciones técnicas.

¿CÓMO UBICAR LOS HIDRANTES ANTE UNA EMERGENCIA?

Por otro lado, los hidrantes y puntos fijos de abastecimiento están identificados con el color amarillo. Según la información difundida, los 433 puntos distribuidos en la ciudad podrían beneficiar a más de 5,4 millones de personas y que para su ubicación se cuenta con un mapa interactivo en su página web.