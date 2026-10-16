Fundación Wanda lanza “Cine de Patas” para apoyar a gatitos que necesitan alimento

La Fundación Wanda ha iniciado una campaña denominada “Cine de Patas” este sábado 17 de octubre para recolectar alimento destinado a gatitos vulnerables que necesitan apoyo.
La actividad se realizará en Movie Time San Isidro y tendrá como principal atractivo la proyección de la película “Simón, el gato testarudo”, programada para las 5:00 p. m. La jornada busca promover la protección animal y brindar a los asistentes la oportunidad de colaborar con una causa solidaria mientras disfrutan de una función de cine.
Además, los organizadores anunciaron actividades y sorpresas para el público desde las 3:00 p. m., por lo que los participantes podrán llegar con anticipación para sumarse a las dinámicas previas.
¿QUÉ DEBES LLEVAR PARA PARTICIPAR EN CINE DE PATAS?
Las personas interesadas en participar podrán colaborar mediante la donación de alimento para gatos, entre ellas tres latas de paté para gato o dos kilos de alimento como aporte a esta iniciativa solidaria.
De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de una actividad recreativa y, al mismo tiempo, contribuir a cubrir las necesidades de alimentación de los gatitos beneficiados.
HORARIO, LUGAR Y CONTACTO PARA INSCRIBIRSE
“Cine de Patas” representa una alternativa para combinar el entretenimiento con una acción solidaria en favor de los animales. A través de esta iniciativa, la Fundación Wanda busca reunir donaciones y sumar a más personas al apoyo de los gatitos que necesitan alimento y atención. Los interesados pueden comunicarse al número 906 179 382 para solicitar información