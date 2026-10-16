Halloween de cuatro patas: Aprende a entrenar a tu mascota gratis todos los sábados

Perros disfrazados por Halloween y ejercicios de obediencia serán parte de las clases gratuitas de adiestramiento canino que se realizan todos los sábados en San Isidro. Durante octubre, los participantes podrán practicar junto a los canes de la Brigada Canina de la Municipalidad de San Isidro, en una experiencia que combina aprendizaje y diversión.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que estas sesiones están abiertas a mascotas de distintos distritos y permiten a sus dueños aprender ejercicios básicos para mejorar su comportamiento, enseñarles a seguir órdenes y reforzar su obediencia.

Asimismo, señaló que estas actividades buscan promover la tenencia responsable y contribuir a una mejor convivencia entre las mascotas, sus familias y las personas que comparten los espacios públicos.

“Queremos que más familias tengan acceso a estas clases gratuitas y aprendan a educar a sus mascotas de manera responsable. También buscamos generar espacios donde vecinos de San Isidro y de otros distritos puedan compartir y aprender junto a sus perritos”, señaló la alcaldesa.

Además, las jornadas incluirán recomendaciones para prevenir el golpe de calor en las mascotas, como mantenerlas hidratadas, ofrecerles espacios con sombra y evitar la actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura.

Estas actividades también se desarrollan en un distrito que refuerza permanentemente la seguridad ciudadana. Entre enero y julio de 2026, San Isidro registró una reducción del 35,2 % en los delitos consumados respecto al mismo periodo del año anterior. Actualmente, el municipio cuenta con 987 efectivos de Serenazgo y 663 cámaras de videovigilancia operativas.

HORARIOS

Las clases se desarrollan todos los sábados, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., y el registro se realiza en el mismo lugar hasta las 12:00 m. El cronograma de octubre contempla el parque Mora los días 10 y 24, mientras que el parque Combate de Abtao será sede de las jornadas del 17 y 31 de octubre. El ingreso es libre, sujeto a aforo limitado. Para garantizar la seguridad durante las prácticas, los perros de raza grande deben asistir con bozal y cadena.

Finalmente, quienes deseen participar pueden consultar las redes sociales oficiales de la Municipalidad de San Isidro para conocer los puntos de encuentro y cualquier actualización del cronograma.