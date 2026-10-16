Hospital Sabogal refuerza acciones contra la corrupción para proteger a los asegurados

Una atención de salud transparente también significa cuidar los recursos públicos, actuar con honestidad y garantizar que cada decisión se tome pensando en el bienestar de los asegurados. Bajo esta premisa, la Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó una jornada de sensibilización para fortalecer la cultura de integridad y prevenir actos de corrupción en sus establecimientos de salud.

La actividad se desarrolló en el auditorio del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y reunió a las principales autoridades de la Red, así como a directores de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) adscritas, personal médico y trabajadores administrativos.

La jornada fue liderada por la Dra. Carmen Terrazas Obregón, gerente de la Red Prestacional Sabogal, junto al Dr. Luis Novoa Ramírez, gerente de Servicios Prestacionales de Nivel I y II. También participó la Dra. Melina Peralta Ochoa, representante de la Oficina de Integridad de EsSalud.

INTEGRIDAD QUE SE REFLEJA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE

Durante las exposiciones se destacó que la prevención de la corrupción en el sector salud requiere no solo el cumplimiento de las normas, sino también un compromiso cotidiano con la honestidad, la responsabilidad y el respeto a los ciudadanos.

Cada consulta médica, diagnóstico y entrega de medicamentos implica decisiones y el uso de recursos públicos que deben gestionarse con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio.

Los participantes recibieron orientación sobre las disposiciones normativas vigentes y los canales institucionales disponibles para prevenir y reportar presuntas conductas irregulares, con el propósito de promover una actuación ética en todos los niveles de la organización.

“La ética no es un concepto distante ni una mera formalidad en el papel; es una actitud consciente que se refleja en cómo atendemos a cada paciente y en cómo cuidamos los recursos de todos”, enfatizó la Dra. Carmen Terrazas Obregón.

La gerenta de la Red remarcó que la integridad debe formar parte del trabajo diario en cada establecimiento de salud, tanto en la atención a los pacientes como en las decisiones administrativas y el uso responsable de los recursos institucionales.

Con estas acciones, la Red Prestacional Sabogal busca fortalecer una gestión transparente y eficiente, orientada a brindar un servicio responsable a los asegurados y consolidar la confianza ciudadana en EsSalud.