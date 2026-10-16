Fenómeno El Niño: ¿cómo preparar tu auto para la temporada de lluvias?

La temporada de lluvias ya comenzó y puede traer consigo condiciones más exigentes para los conductores, como pistas mojadas, menor visibilidad y acumulación de agua en algunas vías. En este contexto, revisar el vehículo con anticipación ayuda a identificar posibles desgastes y prevenir fallas durante los desplazamientos.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) recomienda adoptar medidas de prevención ante los posibles eventos asociados a las precipitaciones durante la temporada de lluvias, que se extiende de septiembre de 2026 a abril de 2027.

“Preparar el vehículo antes de la temporada de lluvias permite anticiparse a posibles fallas y asegurarse de que sus principales sistemas respondan adecuadamente ante condiciones más exigentes de manejo. Una revisión a tiempo ayuda a identificar desgastes que, si no se atienden, podrían afectar la seguridad durante el trayecto”, señala Ricardo Arnaiz, gerente de Post Venta en Mitsui Automotriz.

Ante ello, el especialista recomienda prestar atención a cinco puntos:

Revisar el estado de los neumáticos: Comprueba la presión, el desgaste de la banda de rodamiento y que no presenten cortes, deformaciones o un desgaste irregular. Mantenerlos en buenas condiciones favorece la adherencia sobre superficies mojadas y ayuda a conservar el control del vehículo.

Comprobar el sistema de frenos: Pastillas, discos y demás componentes deben estar en buen estado para responder adecuadamente durante la conducción. En los concesionarios Mitsui, una revisión permite identificar señales de desgaste y comprobar el funcionamiento del sistema con el apoyo de técnicos especializados, para atender cualquier inconveniente de manera oportuna.

Verificar luces y limpiaparabrisas: Durante una lluvia intensa, tener una buena visibilidad es fundamental. Revisa que las luces funcionen correctamente, que las escobillas estén en buen estado y que haya suficiente líquido limpiaparabrisas. Si las escobillas dejan zonas sin limpiar o alguna luz presenta una falla, es importante solucionarlo antes de conducir bajo la lluvia.

Revisar la batería y el sistema eléctrico: Durante las lluvias, el uso de luces, limpiaparabrisas y desempañadores puede ser más frecuente y generar una mayor demanda sobre el sistema eléctrico. Por ello, es recomendable revisar la batería, sus conexiones y el sistema de carga. En los concesionarios Mitsui, el servicio de Post Venta permite evaluar estos componentes y detectar de manera anticipada señales de desgaste o posibles fallas eléctricas.

No atravesar vías inundadas: Si durante el recorrido encuentras una vía cubierta de agua, evita atravesarla. La profundidad puede ser mayor de lo que aparenta y representar un riesgo tanto para los ocupantes como para el vehículo. En estos casos, lo recomendable es buscar una ruta alternativa y seguir las indicaciones de las autoridades.

Finalmente, la prevención comienza antes de encontrarse con una condición adversa en la vía. Mantener el vehículo revisado y atender a tiempo cualquier señal de desgaste ayuda a reducir el riesgo de imprevistos y permite afrontar la temporada de lluvias con mayor seguridad en cada recorrido.