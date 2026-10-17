Motociclista muere tras choque con camión cisterna en la Panamericana Sur

Un motociclista de aproximadamente 35 años perdió la vida tras chocar contra un camión cisterna que transportaba combustible en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Próceres, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con Exitosa Noticias, la Policía Nacional informó que el siniestro se registró alrededor de las 11:20 p. m. del viernes 16 de octubre, cuando la víctima transitaba en sentido de norte a sur y habría intentado adelantar al vehículo pesado.

Tras el accidente, el chofer del camión cisterna fue trasladado hacia la comisaría de Sagitario, ubicada en el distrito de Surquillo, para dar inicio a las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las responsabilidades del caso.

Diligencias y restricción parcial del tránsito

Alrededor de las 2:40 a. m., el cadáver del motociclista aún permanecía sin ser identificado mientras los agentes policiales esperaban la llegada del personal del Ministerio Público para efectuar el levantamiento de los restos. Asimismo, las autoridades indicaron que los registros de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán determinantes para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Debido a que parte de la Panamericana Sur continuaba bloqueada a consecuencia del choque, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar la congestión vehicular en las inmediaciones del puente Próceres, en dirección de norte a sur.