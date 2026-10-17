Consejo Nacional de Educación propone medidas para prevenir la violencia y mejorar la convivencia escolar

El Consejo Nacional de Educación (CNE) propuso fortalecer la autoridad de docentes y directivos, además de reforzar la responsabilidad familiar, con el objetivo de garantizar instituciones educativas seguras y libres de violencia.

Mediante un comunicado oficial, el órgano autónomo y especializado respaldó la iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) de someter a consulta pública los lineamientos de convivencia escolar. En concordancia con el Proyecto Educativo Nacional al 2036, la entidad sostuvo que la disciplina debe iniciar en el hogar como primeros responsables de la formación en valores, al tiempo que planteó evaluar el replanteamiento o eliminación del SiseVe, plataforma de reporte de violencia, sin perjudicar los mecanismos eficaces de denuncia.

Medidas disciplinarias, sanciones y presentación personal

La propuesta del CNE contempla el establecimiento de normas claras y consecuencias proporcionales a las faltas cometidas, junto a la adopción de medidas de protección inmediata que garanticen la permanencia de las víctimas en la escuela. Asimismo, la institución precisó que la suspensión o separación de los estudiantes debe quedar reservada únicamente para escenarios excepcionales.

Respecto a la presentación personal, la entidad indicó que las reglas deben responder a criterios de seguridad o protección, evitando imponer restricciones arbitrarias o discriminatorias que afecten a los escolares.

Acompañamiento socioemocional y evaluación

Para abordar la prevención de la violencia, el organismo planteó la creación de una instancia especializada en el Minedu que dirija las políticas de tutoría y bienestar emocional en coordinación con las instancias de gestión descentralizada.

Por último, el CNE cuestionó el uso de una escala de calificación cuantitativa de cero a veinte para evaluar la conducta de los alumnos, al argumentar que dicho formato no se alinea con los objetivos formativos. En su lugar, el organismo propuso aplicar niveles de logro cualitativos para retroalimentar el desarrollo conductual, reafirmando que la disciplina escolar debe contribuir tanto a la corrección de conductas como a la formación de ciudadanos responsables.