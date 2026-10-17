Cercado de Lima: intervienen discoteca y rescatan a 30 presuntas víctimas de explotación sexual

Esta madrugada, en un amplio operativo, la Policía Nacional desbarató la banda criminal ‘Los Lujuriosos del Centro’; la discoteca se ubicaba en el jirón Camaná, en el Cercado de Lima.

Se logró detener a nueve presuntos integrantes de la referida organización delictiva, a quienes se les investigará por el delito de promoción o favorecimiento de la explotación sexual.

CLIENTES INTERVENIDOS

También rescataron a 30 presuntas víctimas, 14 mujeres peruanas y 16 venezolanas. Además, una adolescente peruana de 17 años. Asimismo, se intervino a 24 clientes.

“Los agentes incautaron celulares, un equipo DVR, cuadernos con anotaciones, talonarios de tickets y S/ 5 810 en efectivo”, informó la Dirección de Investigación de Trata de Personas.