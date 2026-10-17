Auto impacta contra tren en el Callao: vehículo habría intentado adelantar a la locomotora

Esta tarde, un auto quedó prácticamente inservible tras colisionar con un tren en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en el Callao.

Tras el accidente, la unidad ferroviaria estuvo detenida varios minutos, lo que generó congestión vehicular y dificultades para cruzar de un extremo al otro de la vía.

RESULTARON ILESOS

Según testigos, el conductor del automóvil, en una maniobra temeraria, habría intentado adelantar a la locomotora, pese a la cercanía, provocando este violento accidente.

Los consternados vecinos señalaron que dos personas bajaron con dificultad del auto tras el accidente y que estaban ilesas. Asimismo, indicaron que no hubo fallecidos.

Con información de Perú 21