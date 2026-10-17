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Hace 47 minutos

Auto impacta contra tren en el Callao: vehículo habría intentado adelantar a la locomotora

Vecinos señalaron que dos personas bajaron con dificultad del automóvil tras el accidente y que estaban ilesas. Asimismo, indicaron que no hubo fallecidos.

Foto Perú 21



Esta tarde, un auto quedó prácticamente inservible tras colisionar con un tren en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en el Callao.

Tras el accidente, la unidad ferroviaria estuvo detenida varios minutos, lo que generó congestión vehicular y dificultades para cruzar de un extremo al otro de la vía.

RESULTARON ILESOS

Según testigos, el conductor del automóvil, en una maniobra temeraria, habría intentado adelantar a la locomotora, pese a la cercanía, provocando este violento accidente.

Los consternados vecinos señalaron que dos personas bajaron con dificultad del auto tras el accidente y que estaban ilesas. Asimismo, indicaron que no hubo fallecidos.

Con información de Perú 21


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