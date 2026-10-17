Personal del Ejército presenta despliegue estratégico a gran escala ante fenómeno El Niño

El Ejército peruano presentó el despliegue estratégico de personal, vehículos y equipos para rescatar personas, atender damnificados y facilitar el acceso a comunidades que podrían quedar aisladas por lluvias e inundaciones debido al fenómeno El Niño.

La actividad formó parte de la Reunión de Coordinación Multisectorial organizada por el Comando de Operaciones Terrestres junto a representantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Durante la jornada, se realizaron maniobras que incluyeron descensos con cuerdas desde helicópteros, el empleo de electrobombas para drenar áreas anegadas y el uso de caballos para el traslado en terrenos de difícil tránsito.

BATALLONES EN 15 REGIONES

También presentó su infraestructura logística para la gestión de desastres; cuenta con puestos de comando móvil, centros de atención de salud, bases para grupos de búsqueda y la instalación de albergues temporales.

El Ejército tiene 22 batallones de Ingeniería distribuidos en 15 regiones, equipados con 441 maquinarias pesadas y vehículos de ingeniería destinados a la remoción de escombros, limpieza de cauces y atención de emergencias.