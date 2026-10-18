Abandonan cadáver en Ventanilla: estaba envuelto en colchas y tenía signos de tortura

Vecinos del asentamiento humano Valle Verde II, en Ventanilla, Callao, encontraron la mañana de ayer un cadáver envuelto en colchas y cubierto con sacos; inmediatamente avisaron a la Policía Nacional.

La víctima sería un hombre, de unos 40 años, cuyo cuerpo habría sido dejado hace dos días. El cadáver fue detectado por moradores que se dirigían a sus centros de labores; el mal olor llamó la atención.

IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA

Por las condiciones en que fue encontrado, no se descarta que la víctima haya sido torturada antes de morir, aunque esta posibilidad deberá ser corroborada por las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima. Los vecinos piden mayor presencia policial en el sector, ya que anteriormente, en dos oportunidades, se han presentado situaciones similares.