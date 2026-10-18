Cardenal Carlos Castillo: Agradecemos al Señor de los Milagros la curación del papa León XIV

Esta mañana, durante la misa en honor al Señor de los Milagros en los exteriores de la iglesia Las Nazarenas, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, agradeció al Cristo Moreno por el alta médica del papa León XIV tras su operación para extirparle un nódulo en el pulmón.
"Agradecemos al Señor por el milagro de la curación de nuestro Santo Padre León XIV. Y en el momento más duro que hemos tenido en este tiempo de nuestra iglesia, rápidamente ha actuado para que la salud del Santo Padre esté lo más sana y pronto pueda visitarnos", dijo.
GRACIAS POR SU VIDA
"Hoy día damos gracias por su vida y dedicamos esta misa para que se vaya recuperando poco a poco, para que nos acompañe pronto, para estar con él aquí mismo con su propia patria", agregó Castillo ante miles de fieles que acompañarán al Cristo de Pachacamilla en su segundo recorrido.
Las sagradas andas del Señor de los Milagros retoman este domingo su recorrido, uno de los más largos, por las principales avenidas y jirones rumbo a la iglesia del Carmen de Lima, donde pernoctará hasta su próximo recorrido de mañana, lunes 19 de octubre.