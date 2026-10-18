Fiscalía pide cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino por actos terroristas en el Vraem

La Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo acusó a los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino de liderar el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Vraem entre 2002 y 2018, y solicitó cadena perpetua para ambos y otros miembros de cúpula de la organización.

Según la acusación, los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso en décadas anteriores, pero formaron el MPCP a inicios de los años 2000 y dirigieron sus violentas acciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

El documento supera las 2000 páginas y reúne 74 expedientes de sangrientas acciones, como el ataque a una patrulla militar en 2003, que dejó siete fallecidos, y el atentado a una base de la DINOES en Ayacucho en 2009, donde murieron cinco personas, entre otros casos.

LOS PIONERITOS

La acusación abarca participación individual, autoría mediata y la dirección de atentados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, policías y comunidades nativas. Las acciones investigadas se habrían producido en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

El expediente también detalla el secuestro sistemático de hombres, mujeres y niños, conocidos como "pioneritos". Según la Fiscalía, eran retenidos en campamentos, sometidos a explotación y adoctrinamiento, o incorporados como combatientes.