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Fiscalía pide cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino por actos terroristas en el Vraem

El expediente también detalla el secuestro de niños, conocidos como "pioneritos". Los menores eran retenidos en campamentos, sometidos a explotación y adoctrinamiento.

Foto Exitosa



La Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo acusó a los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino de liderar el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Vraem entre 2002 y 2018, y solicitó cadena perpetua para ambos y otros miembros de cúpula de la organización.

Según la acusación, los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso en décadas anteriores, pero formaron el MPCP a inicios de los años 2000 y dirigieron sus violentas acciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

El documento supera las 2000 páginas y reúne 74 expedientes de sangrientas acciones, como el ataque a una patrulla militar en 2003, que dejó siete fallecidos, y el atentado a una base de la DINOES en Ayacucho en 2009, donde murieron cinco personas,  entre otros casos.

LOS PIONERITOS

La acusación abarca participación individual, autoría mediata y la dirección de atentados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, policías y comunidades nativas. Las acciones investigadas se habrían producido en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

El expediente también detalla el secuestro sistemático de hombres, mujeres y niños, conocidos como "pioneritos". Según la Fiscalía, eran retenidos en campamentos, sometidos a explotación y adoctrinamiento, o incorporados como combatientes.

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