Minedu capacita a docentes en nuevas herramientas tecnológicas y pedagógicas para la enseñanza del inglés.

El III Congreso Internacional de Inglés contó con el respaldo del British Council y la Embajada de Estados Unidos. Más de 3 mil profesores de todo el país recibirán capacitación en todo el país.

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu), a través de la Dirección de Educación Secundaria, realizó del 14 al 16 de octubre el III Congreso Internacional Virtual de Inglés, que reunió a más de 3000 docentes de diversas regiones del país, para fortalecer sus competencias pedagógicas y conocer nuevas herramientas para la enseñanza de este idioma.

Bajo el lema "Del conocimiento a la acción: fortaleciendo las competencias de la enseñanza del idioma inglés para un cambio real”, el encuentro ofreció ponencias en vivo, doce webinars y visitas a estands virtuales, mediante una plataforma interactiva habilitada por el British Council que recreó la experiencia de un congreso presencial. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos contribuyó con la participación de sus mejores especialistas de Perú, Bolivia y Uruguay.

El congreso contó con destacados ponentes de Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y Perú, seleccionados entre 98 postulantes mediante un proceso de evaluación a cargo de un comité de especialistas. También participaron docentes peruanos de Junín, Cajamarca, Lima, Huánuco, Ica y Cusco, quienes compartieron sus experiencias en la enseñanza del inglés.

La realización del evento fue posible gracias al trabajo conjunto del Minedu con sus aliados estratégicos: el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Red de Inglés de la Alianza del Pacífico y las editoriales internacionales Pearson y Anglo.

Durante las jornadas se abordaron estrategias de mediación pedagógica, el enfoque comunicativo y el uso ético, responsable e innovador de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Estas iniciativas buscan contribuir a la mejora de la enseñanza del inglés y generar mayores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de todo el país.

Como parte de esta iniciativa, las sesiones del congreso quedaron disponibles en el canal oficial de YouTube de PerúEduca, para que la comunidad docente pueda consultarlas posteriormente.