¡El Cristo Moreno vuelve a las calles! Sigue EN VIVO su tercer recorrido

Los fieles se congregaron para acompañar la procesión, elevar sus plegarias y agradecer por los favores recibidos durante el tercer recorrido del Cristo Moreno.

ACTUALIZACIÓN DEL RECORRIDO

2:41 p.m.: La procesión se encuentra por la cuadra 15 de la Avenida Nicolas Piérola en brazos de la 8va cuadrilla H.S.M.N.

2:25 p.m.: La procesión se encuentra por la cuadra 16 de la Avenida Nicolás de Piérola.

2:10 p.m.: El Ministro de Cultura, Alberto Beingolea carga el anda del Señor de Los Milagros y sigue el recorrido junto a los fieles.

1:58 p.m.: La procesión se encuentra por la cuadra 17 de la Avenida Nicolás de Piérola, donde cientos de fieles se siguen congregando en su recorrido.

1:26 p.m.: La imagen se encuentra por la cuadra 7 de la Avenida Grau.

1:14 p.m.: Fieles intentan acercarse a la imagen para dejar sus ofrendas o acercar a sus hijos para recibir la bendición.

1:09 p.m.: La imagen se retira del Hospital Almenara para seguir con su recorrido por la avenida Miguel Grau.

1:00 p.m.: La imagen se encuentra en las instalaciones del Hospital Almenara donde es recibida por las autoridades del centro de salud.

12:16 p.m.: La imagen se encuentra por la cuadra 7 del Jr. Cangallo, donde esta rodeada de cientos de fieles y acompañada de la sexta cuadrilla de la H.S.M.N.

NOTA ANTERIOR

El tercer recorrido de la procesión del Señor de Los Milagros se viene realizando este lunes 19 de octubre por las calles del Centro de Lima. Donde cientos de fieles acompañan en procesión la imagen sagrada del Cristo Moreno rindiéndole homenaje y elevar sus plegarias.

Sigue el recorrido en VIVO y no te pierdas la ubicación exacta y los últimos detalles de esta gran celebración.

