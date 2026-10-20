Extranjera fue asesinada a balazos en La Victoria: la atacaron cuando se dirigía a la farmacia

Una mujer venezolana fue asesinada anoche a balazos cerca del Cerro San Cosme, en La Victoria. La extranjera se dirigía a comprar a una farmacia cuando fue atacada.

Según testigos, minutos antes de ser baleada, Adela del Valle Jiménez Romero (52) habría discutido con su victimario, quien sería un expolicía que la acosaba; incluso llegaron a forcejear.

POCA ILUMINACIÓN

Luego de la discusión, el sujeto sacó una pistola y le disparó. Trascendió que la poca iluminación en la calle no permitió a las cámaras de seguridad captar imágenes claras.

El suceso se registró frente a una cantina y a media cuadra del mercado 12 de Octubre, familiares de la víctima llegaron al lugar y pidieron que se detenga al responsable.