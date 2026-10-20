Incendios forestales: Indeci reporta 12 fallecidos y decenas de heridos a nivel nacional

En entrevista con Exitosa, Luis Vásquez, jefe del Indeci, dijo que los incendios forestales dejan hasta el momento 12 muertos. Precisó que cuatro víctimas se reportaron en Cusco, tres en Cajamarca, dos en Apurímac, dos en Pasco y una en Puno.

Dijo también que los siniestros tienen una situación distinta: algunos siguen activos, otros están controlados y algunos podrían ser extinguidos las próximas horas, esto gracias al arduo trabajo de pobladores, voluntarios, bomberos y autoridades regionales.

BASTANTES HERIDOS

"Tenemos 12 incendios forestales activos y otros 12 controlados. En Áncash tenemos uno, mientras que en Apurímac y Cusco hay dos activos. En Cajamarca y Huancavelica están controlados. El caso más crítico se registra en Río Tambo, Junín, con cuatro incendios activos", afirmó.

Asimismo, reportó una gran cantidad de personas afectadas, principalmente por quemaduras. "Tenemos bastantes heridos, aunque no todos están reportados. Según las estadísticas, registramos 832 personas afectadas, principalmente por quemaduras", sostuvo.