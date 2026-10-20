San Juan de Lurigancho: capturan a sanguinario extorsionador alias ‘Negro Coco’

Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Jorge Zamora (30), alias ‘Negro Coco’; es acusado de extorsionar a distintos negocios del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Fue intervenido el lunes último cuando caminaba por la urbanización San Carlos, en la citada jurisdicción. No opuso resistencia a su detención. Tiene antecedentes por crímenes cometidos en 2021, 2025 y 2026

NOTA EXTORSIVA

Tenía en su poder una pistola con el número de serie borrado, cuatro balas, 96 envoltorios de drogas, un celular, una billetera con dinero y una nota extorsiva firmada por la banda ‘La Batería del Viejo’.

Será procesado por los presuntos delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas de fuego y municiones. Este sujeto solo extorsionaba a comercios de SJL; no salía a delinquir a otros distritos.