Ecuador venderá al Perú 16,2 millones de barriles de petróleo para abastecer refinería de Talara

Ecuador exportará al Perú 16,2 millones de barriles de petróleo por un valor de US$1.652 millones, tras la adjudicación de dos contratos de suministro de crudo por parte de la petrolera estatal Petroecuador a Petroperú. Según informó la empresa ecuatoriana, uno de los acuerdos contempla la entrega de aproximadamente 4,32 millones de barriles durante seis meses, mientras que el segundo comprende 11,88 millones de barriles en 11 meses. Además, las condiciones contractuales permiten evaluar la adquisición de volúmenes adicionales.

El petróleo ecuatoriano contribuirá al abastecimiento de la Nueva Refinería de Talara, ubicada en la región Piura, y convertirá a Ecuador en el principal proveedor de crudo de esta instalación. La operación busca asegurar el suministro de materia prima para el procesamiento de combustibles en el país. El anuncio se realizó durante la visita del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a Lima, donde sostuvo una reunión con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, en el marco del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional.

Con esta adjudicación, las empresas estatales Petroperú y Petroecuador retoman sus operaciones comerciales después de cuatro años sin negocios entre ambas compañías. Asimismo, suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación y la integración energética entre Perú y Ecuador. Entre las áreas de interés figuran el suministro de petróleo y derivados, la optimización de la infraestructura logística y de almacenamiento, así como el transporte marítimo de hidrocarburos y otros temas relacionados al sector.

SITUACIÓN EN EL LOTE 192

Por otro lado, Petroperú recuperó el 100% de la participación contractual en el Lote 192, ubicado en Loreto, luego de aprobarse la transferencia del 61% que mantenía Altamesa Energy Perú. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú señaló que el crudo pesado del yacimiento representa una oportunidad para articular las operaciones del Oleoducto Norperuano con la Refinería de Talara. Sin embargo, su contribución efectiva dependerá de los niveles de producción, el transporte y las condiciones operativas del lote.