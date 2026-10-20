Papa León XIV saluda a devotos del Señor de los Milagros: “Bendiciones y un fuerte abrazo para todos”

El cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, dio a conocer el mensaje del pontífice a los fieles peruanos durante una celebración en honor al Cristo de Pachacamilla.

El papa León XIV envió un mensaje de afecto y bendiciones a los devotos peruanos del Señor de los Milagros, cuya imagen recorre las calles de Lima durante las tradicionales procesiones de octubre. El saludo fue transmitido por el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, durante una celebración eucarística en honor al Cristo Moreno, donde compartió las palabras que recibió del pontífice.

Según relató Castillo, previamente había escrito al santo padre para informarle que los fieles limeños elevarían sus oraciones al Señor de los Milagros en agradecimiento por su recuperación. En respuesta, León XIV expresó: “Muchas gracias, Carlos. Feliz fiesta del Señor de los Milagros. Bendiciones a todos los fieles devotos. Un fuerte abrazo para todos”. El mensaje fue recibido con especial atención por los asistentes a la actividad religiosa.

El saludo del pontífice se produjo después de que recibiera el alta médica el sábado 17 de octubre, tras permanecer hospitalizado para someterse a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Un día después, volvió a presidir el rezo del Ángelus y señaló que retomaría gradualmente sus actividades, luego de superar la etapa delicada de su recuperación.

CONGRESO INTERNACIONAL

Como parte de su agenda, se prevé que León XIV reciba esta semana a los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar y Universitaria, programado para los días 22 y 23 de octubre en el Aula Pablo VI, en el Vaticano. El encuentro se desarrollará bajo el lema “Trazando nuevos caminos de esperanza”, mientras el pontífice continúa con la reanudación progresiva de sus compromisos públicos.