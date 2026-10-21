Río Rímac amanece con aguas negras y toneladas de basura entre los puentes Trujillo y Dueñas

Se registró a un hombre arrojando basura al cauce, mientras crece la preocupación por la contaminación y el deterioro de una alameda cercana.

El río Rímac vuelve a evidenciar los graves problemas de contaminación que afectan a su cauce, luego de que sus aguas amanecieran teñidas de negro este miércoles 21 de octubre, entre el tramo comprendido de los Puentes Trujillo y Dueñas.

Imágenes registradas por Exitosa Noticias muestran que el agua oscura llega a cubrir las rocas ubicadas cerca del puente Dueñas, en el cruce de las avenidas Dueñas y Morales Duárez, donde además se encontraron bolsas de basura, botellas de plástico y vidrio, muebles, camas, camarotes y otros objetos.

Pese a los llamados de las autoridades para evitar el arrojo de residuos, algunas personas continúan utilizando las riberas como botaderos informales, generando preocupación sobre los efectos del Fenómeno El Niño y los riesgos que podrían presentarse.

CAPTAN A HOMBRE ARROJANDO DESPERDICIOS AL CAUCE

Asimismo, se registró el momento en que un hombre llegó en un triciclo con una carreta cargada de desperdicios y comenzó a lanzar bolsas de basura al río Rímac, pese a las advertencias continuó dejando los residuos.

Entre los desechos acumulados también se encontraron roperos, sillones, botellas, cáscaras de plátano y otros residuos domésticos, lo que evidencia el uso de este sector como un punto informal de disposición de basura.

RIBERA DEL RÍO PRESENTA RIESGO DE COLAPSO

Por otro lado, el deterioro de la alameda ubicada cerca de las avenidas Dueñas y Morales Duárez. Según el reporte, la parte inferior de esta estructura presenta un desgaste considerable, por lo que existe preocupación ante un posible colapso.