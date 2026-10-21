ONU advierte que el fenómeno El Niño podría intensificarse hasta diciembre de 2026

El cambio climático aumentaría los riesgos de calor extremo, sequías y lluvias intensas en distintas regiones del planeta.

La intensidad del fenómeno El Niño sigue aumentando y continuará fortaleciéndose hasta diciembre de 2026, según advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Este evento climático podría alterar los patrones de temperatura y precipitación, causando graves consecuencias para las comunidades, los ecosistemas y las actividades económicas. Asimismo, se prevé que la temperatura del océano Pacífico alcance niveles de hasta 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

CALENTAMIENTO DEL OCÉANO

Según las últimas mediciones, se observa una intensificación del calentamiento marino, que pasó de 1,6 °C en junio a 2,5 °C en agosto, antes del incremento previsto para el último trimestre del año.

Asimismo, la OMM señala que las temperaturas superficiales del Pacífico tropical central y oriental podrían alcanzar niveles récord.

CONSECUENCIAS DE ESTE FENÓMENO

Por otro lado, se ha elevado el riesgo de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros episodios extremos. Los impactos no serán uniformes y dependerán de la ubicación geográfica de cada zona.