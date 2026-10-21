Reserva de entradas para la misa del papa León XIV en Las Palmas comenzará la próxima semana

El plazo para reservar las entradas gratuitas a la misa multitudinaria que ofrecerá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, se iniciará la próxima semana. La información fue adelantada por el secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, Juan Bytton, durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Las proyecciones oficiales estiman una concurrencia de 1 200 mil personas al evento litúrgico, una cifra equivalente a la congregada durante la visita del papa Francisco en enero de 2018 en el mismo recinto.

El servicio religioso en Surco se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre como cierre de la visita oficial del pontífice al país, la cual se mantiene en agenda tras recibir el alta médica el pasado sábado 17 de octubre por una intervención quirúrgica en el pulmón. La permanencia de León XIV en el Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre e incluirá actividades en Chiclayo, Cusco, Pucallpa, Santa Cruz y Lima, marco en el cual también sostendrá un encuentro masivo con la juventud el 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Itinerario regional y registro en otros países

La gira del sumo pontífice por el territorio peruano forma parte de un recorrido mayor por Sudamérica que abarca también a Uruguay y Argentina. En el caso de Argentina, donde el santo padre permanecerá del 8 al 11 de noviembre para encabezar actos en Buenos Aires, Córdoba y Luján, el proceso de inscripción virtual se inició el pasado 8 de octubre mediante el portal web de la Conferencia Episcopal de dicho país.

El sistema implementado en la nación vecina emite una constancia digital por correo electrónico que asigna puertas de acceso específicas para los asistentes, priorizando la orientación de las personas con discapacidad. Dicho registro abarca tanto las liturgias programadas en las distintas ciudades argentinas como las reuniones previstas con las delegaciones juveniles.