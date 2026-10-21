Caen presuntos integrantes de banda que extorsionaba a empresa de transporte en San Juan de Lurigancho

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Malditos de Santa Catalina' dedicada a la extorsión. La intervención se llevó a cabo en los exteriores de una vivienda situada en la urbanización San Cristóbal, en la zona de Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho.

Los detenidos fueron identificados como Bethania del Valle Marcano Montilla, de 32 años; Rafael Darío Moreno Gonzales, de 35 años; y Robinsol Raúl Reyes Braque, de 33 años, todos ellos de nacionalidad venezolana.

Las autoridades policiales informaron que el operativo se realizó para esclarecer la participación de los sospechosos en amenazas económicas y el ataque con arma de fuego ejecutado contra un vehículo de la empresa de transportes Canadá S. A. La investigación busca determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los intervenidos en la red de cobro de cupos.

Antecedentes del ataque y exigencias económicas

Las investigaciones policiales se iniciaron tras la denuncia de un trabajador encargado del control de unidades de la mencionada compañía, quien comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios a través de WhatsApp desde tres líneas con prefijo internacional de Colombia (+57). En las comunicaciones, los delincuentes exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida del personal ni paralizar el funcionamiento de las unidades de transporte.

El pasado 11 de octubre, los extorsionadores enviaron un mensaje exigiendo el pago inicial de S/5 mil bajo amenaza de muerte y de atentar contra la flota. Ese mismo día, dos sujetos efectuaron tres disparos contra un bus de la empresa en el cruce de las avenidas Canadá y Santa Catalina. Tras la agresión, los criminales se adjudicaron el atentado y elevaron el monto exigido a S/40 mil, solicitando un adelanto con plazo límite al 12 de octubre bajo la advertencia de continuar con las agresiones contra los empleados.