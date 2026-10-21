Senamhi activa alerta roja: las precipitaciones golpearía la costa centro y sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias no solo causan estragos en la costa norte del país, sino que también la costa centro y sur se verían afectadas. Por ello, activó la alerta roja por las precipitaciones de moderada a extrema intensidad.

Este comunicado fue anunciado por medio de su página web, donde también indicó que este evento estará acompañado del incremento de la velocidad del viento. “Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío”, indicó.

ALERTA ROJA

Esta medida, catalogada como alerta roja por parte del Senamhi, estará vigente del 22 al 24 de octubre y contempla las regiones de Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Tacna. Asimismo, los departamentos más afectados serán Ica y Arequipa.

Por otro lado, el jueves 22 de octubre se prevén lluvias y/o lloviznas cercanas a 1 mm/día en la costa de Lima e Ica, alrededor de 2,5 mm/día en la costa de Arequipa y valores de 2 mm/día en Moquegua.