Papa León XIV confirma su visita al Perú del 11 al 16 de noviembre pese a reciente operación

Bajada 2: El nuncio apostólico aseguró que León XIV se encuentra restablecido y exhortó a los peruanos a recibir al Santo Padre con fe y alegría.

El papa León XIV llegará al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, luego de que el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri confirmara que el viaje apostólico se mantiene según lo previsto. El anuncio se realizó durante el Desayuno Nacional de Oración, celebrado este miércoles 21 de octubre en Lima.

La confirmación se produce después de la preocupación generada por la reciente intervención quirúrgica del pontífice en Roma, que despertó dudas sobre la continuidad de sus próximos compromisos internacionales.

ASEGURÓ QUE EL PAPA LEÓN ESTA RESTABLECIDO

Paolo Rocco Gualtieri señaló que el papa participó en la audiencia general de este miércoles y que su estado de salud permite mantener los planes de viaje. "Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría", manifestó.

Por otro lado, destacó el vínculo del pontífice con el país y animó a la población a recibirlo con apertura espiritual. "Él conoce nuestro país y va a venir para confirmarnos en la fe", expresó.