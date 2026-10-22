Accidente en Jesús María deja dos heridos y un automóvil con las llantas hacia arriba

Testigos señalaron que uno de los vehículos habría circulado a excesiva velocidad. La Policía investiga las causas del accidente que dejó un automóvil Mercedes-Benz volcado.

Un accidente de tránsito se registró en la cuadra 2 del jirón Hermilio Valdizán, en el distrito de Jesús María, donde un automóvil Mercedes-Benz plateado terminó con las llantas hacia arriba tras impactar contra otro vehículo de color blanco.

Asimismo, uno de los vehículos habría circulado a excesiva velocidad, aunque las causas del choque todavía son materia de investigación. La fuerza del impacto provocó que el automóvil plateado quedara volcado, mientras que la otra unidad también sufrió daños materiales.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de la compañía de Bomberos para auxiliar a los afectados. Tras recibir los primeros auxilios, ambos conductores fueron trasladados a la clínica Stella Maris, mientras que efectivos de la Policía Nacional.

BOMBEROS AUXILIARON A CONDUCTORES HERIDOS

El brigadier Martín Cortés Robles informó que, al llegar a la zona, encontraron el Mercedes-Benz volcado y a su conductor tendido sobre el pavimento. "Se ha encontrado el auto Mercedes-Benz volteado, junto al piloto y le hemos prestado el auxilio correspondiente, al igual que el chofer del otro vehículo que tenía problemas producto del accidente y un corte de 5 cm (...) todavía no se conocen las causas del accidente y la policía justamente está acá para investigar el motivo", declaró a Exitosa.

Por otro lado, una vecina de la zona escuchó un fuerte estruendo y salió de su vivienda para observar lo sucedido. Además, expresó su preocupación y pidió mayor precaución para evitar accidentes. "Escuché un estallido y cuando salgo el carro está completamente volteado y durante todo el tiempo que he vivido aquí nunca ha habido un choque tan fuerte. Se supone que se debe respetar el límite de velocidad porque eso es una calle pequeña", manifestó.