Capturan a presuntos sicarios vinculados con el asesinato de una promotora de eventos en Chincha

Tras un exitoso operativo por parte de la Policía Nacional, se logró dar con el paradero y la captura de una banda criminal dedicada al sicariato que estaría vinculada con el asesinato de una promotora de eventos.

Estos delincuentes serían parte del asesinato que se realizó el 8 de octubre contra la ciudadana Gloria Denis Carbajal, quien era una promotora de eventos en la ciudad de Chincha.

DELINCUENTES HUYERON A LIMA

Tras cometer el crimen, estos delincuentes huyeron hacia la ciudad de Lima, donde las autoridades iniciaron los procedimientos necesarios hasta dar con su paradero y proceder a su captura.

Asimismo, gracias a los equipos tecnológicos de la Policía, pudieron localizar a uno de ellos, quien se encontraba en una barbería y, en primera instancia, opuso resistencia.

SE INCAUTARON ARMAS DE FUEGO

Por otro lado, el sujeto detenido, identificado como Edson Joaquín Ramírez Aponte, sobre quien recaía una medida de detención preliminar, tenía en su poder un arma de fuego que fue incautada y con la que se sospecha que cometía los actos delictivos.