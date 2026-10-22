Locales

Hace 31 minutos

Villa El Salvador: sujeto acuchilló a trabajadora de minimarket que impidió el robo de productos

La trabajadora permanece internada en el Hospital Rebagliati, requiere atención especializada debido a la gravedad de sus heridas, sobre todo por los cortes que sufrió en el rostro.

Foto RPP



La trabajadora de una conocida cadena de minimarkets fue atacada con un cuchillo al intentar detener a un sujeto que huía tras robar dos botellas de licor. El suceso se registró en el cruce de las avenidas Revolución y Modelo, en Villa El Salvador.

Según se conoció, tras percatarse del robo, la joven salió detrás del ladrón para impedir que escapara, durante el forcejeo el hombre sacó un cuchillo y le ocasionó cortes en el rostro y los brazos. La empleada fue auxiliada por sus compañeros.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

El delincuente, que vestía una polera negra y llevaba un casco de motociclista, se enfrentó a serenos y policías para evitar su detención. Finalmente, el sujeto fue reducido y llevado a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.

La trabajadora permanece internada en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, requiere atención especializada debido a la gravedad de sus heridas, especialmente por los profundos cortes que sufrió en el rostro.


Temas Relacionados: AcuchilladaDelincuenteIntento De RoboMinimarketTrabajadora

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO