Oleajes anómalos de fuerte intensidad provocan el cierre de 75 puertos en Perú

A raíz de las últimas precipitaciones y fuertes lluvias que vienen azotando la costa peruana, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que hasta 75 puertos del litoral se encuentran cerrados.

Asimismo, la entidad emitió un comunicado en el que cataloga los oleajes como de moderada a fuerte intensidad. “De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación, este fenómeno se presentaría hasta el 25 de octubre”, indicaron por su cuenta de facebook.

PUERTOS CERRADOS

Según el reporte presentado, los puertos que han sido cerrados se encuentran en Salaverry (La Libertad), Talara (Piura), Ilo (Moquegua), Chimbote (Áncash), Huacho (Lima), Callao, Pisco (Ica), San Juan (Ica) y Supe (Lima).

Por otro lado, este factor ha comenzado a golpear a distintas playas del litoral peruano y estas condiciones seguirán hasta el 25 de octubre. “Actualmente nos encontramos en la fase lunar de cuarto creciente orbitando la luna llena desde el domingo 25 de octubre. Esta fase lunar influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras”, indicó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.