Casa Fácil: llega a Panamericana televisión todos los domingos desde el mediodía

El espacio busca orientar a las familias peruanas en la renovación de sus hogares con demostraciones prácticas, recomendaciones sobre materiales y nuevas ideas para transformar sus vivienda.

El programa Casa Fácil regresa a la televisión a través de Panamericana, con una propuesta que busca inspirar a las familias peruanas a renovar sus hogares, aprender sobre construcción y descubrir nuevas tendencias de decoración.

Desde su creación en 2002, el espacio tiene como objetivo orientar al público sobre el uso adecuado de productos y servicios de la industria de la construcción, especialmente en un país donde la autoconstrucción representa una realidad para numerosas familias.

El programa se emitirá todos los domingos al mediodía conducido por Gustavo Mayer y también estará disponible en las redes sociales. Además de contar con el respaldo de importantes auspiciadores, entrevistas con reconocidos arquitectos, consejos de decoración y alternativas inmobiliarias.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA RENOVACIÓN DEL HOGAR

La propuesta incluirá diversas secuencias de taller, en las que los televidentes podrán aprender técnicas de pintura para renovar puertas y paredes, así como conocer el proceso de armado de muebles y otros trabajos que pueden realizarse en casa.

El programa combinará estos contenidos con tendencias de decoración y proyectos arquitectónicos que puedan servir de inspiración a los espectadores y brindar conocimientos especializados al público de manera sencilla.

RECONOCIDOS ARQUITECTOS Y "MINUTO INMOBILIARIO"

Otro de los segmentos de Casa Fácil estará dedicado a las entrevistas con reconocidos arquitectos, quienes compartirán detalles de sus proyectos más emblemáticos permitiendo así conocer nuevas ideas y tendencias para transformar los ambientes del hogar.

Por otro lado, se destaca el “Minuto Inmobiliario”, un segmento orientado a mostrar ofertas de vivienda disponibles en el mercado local. Esta sección estará dirigida a las personas que buscan alternativas para adquirir una propiedad .