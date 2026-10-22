Caja Huancayo se une con el Ministerio de Vivienda para apoyar a familias damnificadas de Junín

Una buena noticia. Caja Huancayo y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) firmaron un convenio para desarrollar el proyecto “Servicio de Implementación Integral de Módulos Temporales de Vivienda”, mediante el mecanismo de Servicios por Impuestos, con una inversión de S/ 24 460 000.

La propuesta busca brindar soluciones habitacionales temporales a los damnificados por el sismo que afectó varios distritos de la región Junín; se edificarán módulos con condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y dignidad, mientras se desarrollan soluciones para la recuperación de sus viviendas.

DESARROLLO SOSTENIBLE

El acuerdo será un importante trabajo conjunto entre el sector público y el privado para atender las necesidades de los ciudadanos afectados por emergencias. Asimismo, permitirá impulsar la implementación e infraestructura temporal destinada a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

Para Caja Huancayo, esta propuesta ratifica su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas, mediante acciones de impacto social que trascienden los servicios financieros. Así, la entidad fortifica su participación en mecanismos innovadores de colaboración con el Estado.