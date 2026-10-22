San Isidro recibe reconocimiento de SERVIR por promover la salud mental en el sector público

La municipalidad destacó por compartir sus experiencias en salud mental laboral. Este reconocimiento se suma a otras distinciones en integridad, transformación digital y modernización.

La prevención y el cuidado de la salud mental en el entorno laboral fueron el eje del reconocimiento otorgado a San Isidro por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), tras su participación en el seminario “Acciones de prevención y protección de la salud mental de los servidores públicos”, realizado en octubre de 2026.

Durante el encuentro, la comuna compartió su experiencia institucional y contribuyó al intercambio de conocimientos sobre la gestión de la salud mental en las entidades públicas, un aspecto clave para el bienestar de los trabajadores y el fortalecimiento del servicio que brindan a la ciudadanía.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar del personal municipal. “Promover la salud mental en el entorno laboral es fundamental para contar con servidores públicos que se sientan respaldados y puedan desarrollar sus funciones en mejores condiciones.”, señaló.

Este reconocimiento se suma a otras distinciones obtenidas por San Isidro en materia de integridad y modernización de la gestión. Entre ellas figura el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), otorgado por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como el reconocimiento por sus avances en transformación digital durante la edición 2025.

En el ámbito de los servicios públicos, el distrito obtuvo por primera vez la categoría Oro del Premio Nacional Sello Municipal 2025, otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y posteriormente la Insignia Platinum de esta iniciativa, que distingue mejoras en la gestión local y en la atención a la población.

A estos logros se suma el premio Creatividad Empresarial 2025, obtenido por el Expreso San Isidro en la categoría Gestión con Propósito e Impacto Ambiental. El servicio ofrece transporte gratuito y 100 % eléctrico, como una alternativa de movilidad sostenible en el distrito.