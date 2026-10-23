El Niño: Ejecutivo publicará mapa de albergues donde la población puede acudir ante emergencias

Según informó el ministro Marco Vinelli, los próximos días publicarán mapas para informar a los ciudadanos dónde estarán los albergues habilitados ante posibles emergencias por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Dijo también que presentarán un protocolo de aviso a los pobladores de la llegada de avenidas de agua, lo que seguramente ayudará mucho a los ciudadanos para tomar acciones, destacó el titular de Desarrollo Agrario y Riego.

SEIS HORAS DE ANTICIPACIÓN

"Hay algunos puntos, como las regiones del norte, en las que podemos avisar con cuatro, cinco o seis horas de anticipación, porque tenemos unos medidores en la parte alta de la cuenca", señaló el funcionario Vinelli Ruiz.

Explicó que, en zonas de Lima, como Chosica y Chaclacayo, resulta difícil advertir a tiempo a la población que se ha asentado en quebradas o en sus partes altas. Para estos lugares se prepara otro tipo de indicador, agregó.