Dos muertos deja violento choque entre una moto y una miniván en San Juan de Lurigancho

La motocicleta quedó prácticamente destruida debajo de la miniván y la Policía inició las investigaciones.

Un fatal accidente se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un varón y una mujer murieron tras el impacto entre una motocicleta y una miniván. El varón fue identificado como Wilmer Pascual Escarcena, y la mujer no portaba con Documento Nacional de Identidad (DNI) y fue reportada como “NN”.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este viernes en la avenida Fernando Wiesse, a la altura de la estación San Martín del Metro de Lima.

TERMINÓ CON LA VIDA DE DOS PERSONAS

El fuerte impacto hizo que la motocicleta terminara prácticamente destruida y debajo de la miniván, mientras que la carrocería del otro vehículo sufrió leves daños. Lamentablemente, las víctimas perdieron la vida en el acto.

Por otro lado, agentes de la comisaría de Canto Rey llegaron a la zona para iniciar las investigaciones sobre el fatal accidente, donde acordonaron el área y trasladaron los cuerpos a la Morgue Central de Lima.