Grupo Terna interviene a mujer sospechosa de robo de celulares en San Miguel

Las autoridades no descartan la participación de cómplices en hechos similares registrados en el distrito.

Durante una intervención realizada el jueves en el jirón Manco II, efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú detuvieron a una mujer sindicada de robar celulares de alta gama en el distrito de San Miguel.

Según la información preliminar, los agentes policiales realizaron labores de seguimiento y coordinaron por radio para ubicar a la sospechosa. Posteriormente, procedieron con la intervención a bordo de sus motocicletas.

Asimismo, la mujer quedó bajo custodia de la Policía Nacional, cuyos efectivos continuarán con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar su presunta participación en el robo de equipos móviles.

DETENIDA HABRÍA ACTUADO CON CÓMPLICES

Según la información de las autoridades, la mujer no habría actuado sola, por lo que se investiga la posible participación de otros implicados en robos de celulares de alta gama en San Miguel.

Por otro lado, las investigaciones permitirán establecer si existen más personas involucradas y si la detenida estaría relacionada con otros hechos similares registrados en el distrito.