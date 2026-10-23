Hombre fue asesinado a balazos frente a un centro comercial en Chorrillos

Este mediodía, un sujeto fue asesinado a balazos frente al centro comercial El Pino, en Chorrillos. El atentado habría sido perpetrado por presuntos sicarios, quienes dispararon contra la víctima varias veces sin mediar palabra.

Trascendió que los criminales habrían realizado al menos 30 disparos. Las cámaras de seguridad serán claves para las indagaciones, pues permitirían reconstruir al detalle lo ocurrido e identificar a los responsables del crimen.

DISPARÓ A QUEMARROPA

Según testigos, la víctima, Hans Chumpitaz, se movilizaba en su moderna moto cuando se percató que otra unidad se aproximaba. A bordo iban dos personas jóvenes y una de ellas portaba una pistola y le disparó.

Tras los primeros balazos, la víctima cayó a la pista. El atacante bajó de su vehículo para verificar el estado de Chumpitaz Mendoza; al comprobar que estaba vivo, siguió disparándole mientras permanecía en el suelo.