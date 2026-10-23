Senamhi advierte temperaturas cerca a los 40°C y ráfagas de viento de hasta 55 km/h

La alerta roja por incremento de la temperatura diurna advierte condiciones de moderada a extrema intensidad en 11 regiones del país durante tres días.

Se activó la alerta roja por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) debido al incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en 11 regiones del país. El pronóstico advierte que los termómetros podrían alcanzar los 39 °C durante los días 24, 25 y 26 de octubre.

Durante este periodo se prevé escasa cobertura nubosa a lo largo del día, una condición que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 55 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

La alerta comprende las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, donde se pronostican temperaturas elevadas que podrían afectar las condiciones habituales de la población.

TEMPERATURAS DE HASTA 39°C

Para el sábado 24 de octubre, el Senamhi prevé temperaturas máximas de entre 31 °C y 36 °C en la selva norte, de 31 °C a 35 °C en la selva centro y de 31 °C a 37 °C en la selva sur.

El domingo 25 de octubre, las temperaturas podrían aumentar hasta los 39 °C en la selva norte. En esta zona se esperan valores de entre 31 °C y 39 °C, mientras que en la selva centro oscilarían entre 32 °C y 38 °C. En la selva sur, los registros alcanzarían entre 31 °C y 37 °C.

Para el lunes 26 de octubre, el pronóstico señala temperaturas máximas de entre 31 °C y 39 °C en la selva norte, así como valores de entre 32 °C y 38 °C en la selva centro.

ALERTA ROJA POR EL CALOR

Por otro lado, la entidad advirtió que la escasa presencia de nubes favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta durante las horas de sol. A ello se sumarán las ráfagas de viento previstas para las tardes, con velocidades cercanas a los 55 km/h.