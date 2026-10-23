UNI suspende clases tras incendio: facultad denuncia falta de refacción en laboratorio

Hasta cinco unidades de bomberos acudieron a la UNI para atender el incendio. La facultad informó que el fuego fue extinguido rápidamente y anunció la recuperación de las clases suspendidas.

Un incendio registrado la mañana de este viernes 23 de octubre en una de las facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ubicada en el Rímac, alarmó a la comunidad universitaria.

La emergencia movilizó a cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes acudieron a atender el incidente, reportado minutos antes de las 11:00 a. m.

El fuego se produjo en el Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica, aunque las circunstancias que originaron el siniestro aún no han sido esclarecidas. Mientras tanto la Universidad emitió un comunicado, donde informó que la rápida intervención de su personal y de los bomberos permitió controlar las llamas en poco tiempo.

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ADVIERTE RIESGOS EN LABORATORIO

Tras el incendio, la Facultad de Ingeniería Mecánica señaló que el Laboratorio N.° 5 presenta condiciones de riesgo y que había solicitado en reiteradas ocasiones a la administración central de la universidad que se realizaran trabajos de refacción.

“Hacemos de conocimiento público que el Laboratorio N.° 5 se encuentra en riesgo inminente y, pese a que se ha solicitado a la administración central su refacción en reiteradas ocasiones, hasta la fecha dicho pedido no ha sido atendido”, indicó.

UNI SUSPENDE CLASES POR INCENDIO

Por otro lado, la Facultad de Ingeniería Mecánica anunció la suspensión de las actividades académicas durante este viernes 23 de octubre, con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores.