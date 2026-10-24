Asesinan a balazos a mototaxista en San Juan de Lurigancho: sicario habría actuado junto a un falso pasajero

Un mototaxista identificado como Giancarlos Alba Herrera, de 33 años, fue asesinado a balazos cuando se encontraba llevando a un falso pasajero en el tercer pasaje del sector de Abril, ubicado en el paradero siete de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a Exitosa Noticias, el crimen se produjo cuando un sujeto fingió ser pasajero para subir al vehículo menor y conducir a la víctima hasta una zona con poco alumbrado público, donde un sicario lo esperaba para dispararle y acabar con su vida en el acto.

Cámaras de seguridad captaron el crimen y tras perpetrarse los disparos por parte de un individuo vestido con buzo y gorra, el falso pasajero descendió rápidamente de la unidad corriendo en la misma dirección que el atacante. Este hecho evidenció una actuación coordinada entre ambos sujetos para perpetrar el ataque el cual generó momentos de terror entre los vecinos y transeúntes.

Diligencias e investigaciones

Hasta la escena del crimen llegaron efectivos policiales, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias de ley y recoger evidencias para esclarecer los hechos. Fuentes policiales precisaron que la víctima trabajaba como mototaxista para sacar adelante a sus dos hijos, mientras que la comisaría de Santa Elizabeth se encuentra a cargo de las investigaciones.

Más crímenes en el lugar

Cabe resaltar, que un hecho similar se registró días atrás en el mismo distrito, donde un hombre de aproximadamente 35 años también fue asesinado a balazos a pocos metros de su vivienda. El ataque ocurrió en las inmediaciones de la losa deportiva 'Los Jardines', mientras la víctima conversaba con un grupo de amigos tras finalizar un partido de fútbol.