Corte de agua en Lima HOY, 24 de octubre: estos son los horarios y zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a través de sus canales oficiales sobre el corte del suministro de agua potable durante este sábado 24 de octubre en algunas zonas de la capital.

La medida se produce debido a la ejecución de su plan de mantenimiento orientado a optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso en Lima y Callao, sumado a la atención de contingencias operativas.

Zonas con corte de agua

Entre las zonas con suspensión del recurso hídrico se encuentra el distrito de Santiago de Surco, donde se reportó un corte de agua por la rotura de una tubería matriz desde la 1:39 a. m. de este sábado 24 de octubre, con un restablecimiento progresivo proyectado a partir de las 7:00 a. m.

Los sectores principalmente afectados son el 59 y 60 del mencionado distrito. Frente a este tipo de incidencias, la empresa exhortó a los usuarios a mantenerse alertas a los comunicados institucionales emitidos en sus plataformas digitales para conocer en detalle las áreas involucradas y los horarios de normalización.

¿Cómo ver mi número de suministro y recibo?

Para la gestión de los servicios y verificación de los reportes por interrupciones, Sedapal detalló los mecanismos para que los ciudadanos conozcan su número de suministro. Este código de identificación se encuentra impreso en la parte superior derecha del recibo de agua, grabado en el medidor del domicilio, o puede ser consultado en el portal web de Sedapal ingresando la dirección de la vivienda.

Asimismo, la entidad precisó que existen diversas maneras para acceder a la visualización del recibo mensual de consumo, ya sea en formato digital a través de la página web mediante el número de servicio y contraseña, de forma física por correo postal, o presencialmente en sus oficinas.

Canales de atención

De igual forma, los usuarios pueden comunicarse a la línea telefónica de atención al cliente de la empresa o brindar sus datos al personal representante para obtener esta clave, la cual permite abonar facturas, notificar fugas o gestionar citas técnicas. En caso de pérdida o falta de emisión del comprobante, los clientes pueden comunicarse al centro de atención telefónica 317-8000 para solicitar un duplicado o realizar consultas mediante el su número de WhatsAPP.