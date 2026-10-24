Comando Unificado logra recuperar 97 vehículos robados en la última semana en Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), logró recuperar 97 vehículos reportados como robados durante la última semana en diversas zonas de Lima.

El balance de estas intervenciones fue presentado en la sede de la División de Emergencia (Diveme) por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, junto al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el comandante general de la PNP, general de Policía Fredy López Mendoza. Durante la actividad, el titular del Mininter hizo entrega de cuatro de los automóviles recuperados a sus propietarios.

A la recuperación de los vehículos se sumó la ejecución del operativo "Mercados Informales - La Cincuenta 2026", una acción conjunta desplegada por agentes policiales con el apoyo del Ejército Peruano. En esta intervención contra la comercialización ilícita de repuestos, las autoridades incautaron un total de 1175 autopartes, cuyo valor económico en el mercado se estima en aproximadamente S/ 560 mil.

Operativos e incautaciones en regiones

Las intervenciones presentadas forman parte de las acciones sostenidas que ejecuta el Comando Unificado en distintos puntos del país para combatir la criminalidad organizada, la minería ilegal y el narcotráfico. Respecto a los avances en la seguridad ciudadana, el ministro Astudillo sostuvo que desde la implementación de este comando conjunto se ha registrado una reducción en los índices de homicidios.

Como parte del reporte presentado, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP informó también sobre el hallazgo de material de guerra en la región Amazonas, presuntamente perteneciente a la organización delictiva "Los Lobos II", implicada en minería ilegal, extorsión y sicariato. En dicho operativo se decomisaron cuatro fusiles AR-15, dos pistolas, una escopeta, pertrechos, granadas y chalecos antibalas, logrando la captura de nueve presuntos integrantes de la red criminal.